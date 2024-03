Marsilio, minima spesa e massima resa: l'indizio-social che spaventa il campo largo

07 marzo 2024 a

Massima spesa, minima resa. Se il verdetto dei social anticipa quello delle urne "reali", rischia di mettersi molto male per Luciano D'Amico, l'ex rettore dell'Università di Teramo oggi candidato del centrosinistra alle Regionali in Abruzzo.

A pochi giorni dal voto di domenica, un report realizzato da Arcardiacom.it che analizza sentiment e dinamiche reputazionali online dei due candidati, il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra e, appunto, lo sfidante sostenuto dal "campo largo", sottolinea come il primo abbia ottimizzato al meglio le proprie strategie online, a partire dagli investimenti per la comunicazione su Meta (l'ex Facebook): a fronte di 106 euro di spesa, Marsilio ha ottenuto 40.059 "mi piace", mentre per D'Amico sono 650 gli euro spesi a fronte di soli 7.867 "mi piace".

Un divario ancora di più evidente se si prendono in considerazione i risultati delle ricerche. Il 5 febbraio D'Amico era in vantaggio, a quota 200 quotidiane, con Marsilio nettamente sotto intorno a quota 70. Poi dopo il 20 febbraio il brusco cambio di tendenza, con il sorpasso netto del candidato di centrodestra arrivato oggi a 244 ricerche, con D'Amico che dopo una vistosa flessione si è riportato intorno a quota 170.

Segno che il nome del governatore, tra appassionati di politica ed elettori, è oggi molto più "caldo" di quello del candidato che vorrebbe prendere il suo posto.



