Supermedia, FdI in testa: cosa succede alle spalle della Meloni, tutti i numeri

Torna la Supermedia di Agi/Youtrend, il grande sondaggio che prende in considerazione le rilevazione di tutti gli istituti nelle ultime due settimane. Alla vigilia del voto in Abruzzo, la situazione è in linea con quanto registrato negli ultimi mesi: Fratelli d'Italia continua a essere davanti a tutti grazie al 27.6% dei voti. Rimanendo nel centrodestra, stazionarie anche la Lega e Forza Italia. Il Carroccio racimola l'8.1%, mentre gli azzurri sono dati al 7.5%.

Spostandosi nel terreno del campo largo, l'onda alta della vittoria in Sardegna sembra già essersi arrestata. Il Movimento 5 Stelle è sondato al 16.3%, appena lo 0.1 in più rispetto a due settimane fa. Leggermente meglio è andata al Partito Democratico che torna, per la prima volta da tempo, sopra quota 20. Anche se davvero di un soffio. Oggi il partito di Elly Schelin raccoglierebbe il 20.1% sei voti fra gli italiani.

La segretaria dem può quindi sorridere ma non troppo. Il 20% è considerata infatti come la "soglia psicologica" sopra cui il risultato delle europee verrebbe considerato accettabile. Se invece si dovesse scendere al di sotto, la leadership di Schlein sarebbe messa in forte discussione. La segretaria, dopo appena un anno dalla vittoria delle primarie, è già all'angolo e deve pararsi dai colpi grillini e da quelli della sua minoranza interna.

Fra i partiti minori regna una situazione di sostanziale equilibrio, con scostamenti dello 0.1. Appaiate al 4% troviamo Azione di Calenda e Alleanza Versi Sinistra. Poco più in basso, al 3.2% Italia Viva e Più Europa al 2.6%.