Abruzzo, FdI contro Travaglio: "Metodi disgustosi e falsità infamanti, agiremo in ogni sede"

È bufera su Marco Travaglio ed Andrea Scanzi. Il casus-belli sono le parole su Marco Marsilio ad Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi su Nove: fango nella puntata di sabato 9 marzo, dunque a poche ore dal voto in Abruzzo dove il governatore Marsilio è ricandidato per il centrodestra. Il direttore del Fatto Quotidiano e il suo sodale hanno accusato Marsilio di essere indagato "per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato indagato né tantomeno condannato", ha ribattuto il diretto interessato.

Marsilio, da par suo, ha fatto sapere di voler procedere legalmente contro Travaglio, accusato di "una clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale". E ancora: "Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall'apertura dei seggi".

La vicenda, ovviamente, ha scatenato la reazione del centrodestra. Fabio Rampelli sostiene che "è stato superato ogni limite" e rimarca come si è trattato di "due comizi pieni di calunnie con tanto di presunta sentenza in primo grado di giudizio. Saremmo in presenza della prima condanna della storia in assenza di un'indagine, una sorta di processo mediatico inventato da due giornalisti pagati per mentire".

Mentre il centrosinistra continua a tacere, ecco poi le parole di Federico Mollicone: "Travaglio e Scanzi dimostrano ancora una volta il loro squadrismo mediatico, dove pensano di poter scrivere e dire ciò che vogliono: ne risponderanno in Tribunale anche stavolta".

Poi, ecco anche l'intervento di Fratelli d'Italia, che prende posizione con una durissima nota diffusa dall'ufficio stampa: "Gravissime calunnie di Travaglio contro Marco Marsilio che proprio a ridosso del voto per la Regione Abruzzo ha diffuso falsità infamanti e insieme ad Andrea Scanzi ha violato il silenzio elettorale. Metodi disgustosi tipici della peggiore sinistra devota alla macchina del fango. Fratelli d'Italia agirà in ogni sede opportuna contro questa gravissima violazione di ogni norma sulla regolarità della campagna elettorale", concludono da FdI.