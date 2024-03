Sondaggio Mentana: Fdi in testa, Pd al 20%, chi crolla dietro alla Meloni

11 marzo 2024 a

a

a

Il voto in Abruzzo ha messo a tacere le voci di un centrodestra in crisi. Dopo due settimane di ritornelli sardi che annunciavano tempesta per i moderati, al voto delle regionali vince proprio Marco Marsilio battendo il candidato del campo largo, Luciano D'Amico. E il margine del candidato del centrodestra su quello del centrosinistra è così ampio che già all'1 di notte viene proclamata la vittoria. Archiviato il voto in Abruzzo ora si guarda a quello di fine aprile in Basilicata dove Bardi non dovrebbe avere problemi ad ottenere la riconferma sfidando un candidato ancora misterioso del campo largo.

Ma il vero appuntamento elettorale è quello delle Europee dell'8 e del 9 giugno. Lì si deciderà il futuro di alcuni leader, Schlein in testa. E così come ogni lunedì, il sondaggio Swg di Tg La7 ci permette di avere un quadro chiaro dell'andamento delle intenzioni di voto su scala nazionale.

Fratelli d'Italia resta il primo partito e si attesta al 27,1 per cento. Il Pd è in seconda posizione al 20,2 per cento. A precipitare è il Movimento Cinque Stelle che perde in soli sette giorni lo 0,4 per cento fermandosi al 15,4. La Lega cresce e raggiunge l'8,1 per cento. Stabile Forza Italia al 7,6 per cento. Azione di Carlo Calenda è ora al 4,5 per cento mentre Verdi e Sinistra sono al 4,1. Italia Viva di Matteo Renzi resta al 3,1 per cento con un dato stabile.