Elly Schlein si coltiva il campo largo: "Stavolta eravamo in partita"

12 marzo 2024 a

a

a

La delusione per il risultato finale, che fa crollare il sogno di una frenata anche a livello nazionale, è attenuata, al Nazareno, dal risultato del Pd. E infatti è su questo che Elly Schlein, a fine mattina, dopo che Luciano D’Amico ha fatto la sua conferenza stampa, si concentra: «Da segretaria del Partito Democratico», detta in una nota, «voglio ringraziare di cuore le nostri candidate e i candidati, insieme a tutti i militanti, per l’ottimo risultato ottenuto dal Pd, che ha quasi raddoppiato il suo consenso arrivando oltre il 20%, rispetto all’11% delle ultime regionali, e crescendo di quasi 4 punti anche rispetto alle politiche dell’anno scorso. Continueremo a seminare, sappiamo che sarà un lavoro di costruzione paziente». (...)

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Elisa Calessi