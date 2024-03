Giorgia Meloni in Toscana per l'accordo per lo sviluppo: la faccia di Giani

13 marzo 2024 a

"Con l'accordo di oggi destiniamo alla Regione Toscana risorse per oltre 683 milioni di euro, di cui 110 già assegnati come anticipo, per finanziare 176 progetti". Continua il tour di Giorgia Meloni per l'Italia. Questa volta, tappa in Toscana. Il Presidente del Consiglio ha firmato anche qui l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione. Insieme a lei, per la cerimonia ufficiale, il governatore Eugenio Giani e il ministro per l'attuazione del Pnrr Raffaele Fitto.

Il premier ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato il piano condiviso con il governatore per trasferire i fondi alla Toscana: "Se a queste risorse aggiungiamo i 381 milioni già resi disponibili da altre fonti, raggiungiamo un investimento complessivo di 1 miliardo". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Toscana.

Nel dettaglio "32 milioni sono destinati alla riqualificazione urbana, 30 per la rete infrastrutturale viaria, 5 milioni per il trasporto pubblico locale, 20 per gli impianti sportivi, 6,5 per il consolidamento antisismico per gli edifici scolastici, e 13 per il recupero dei beni culturali. Senza dimenticare la messa in sicurezza ambientale, a cui sono destinati 25 milioni".

Non solo però. Meloni ha annunciato uno sforzo ulteriore per sostenere le famiglie vittime dell'alluvione dello scorso novembre. "Siamo riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro necessari alle famiglie colpite" Tutto pronto per essere votato la settimana prossima grazie a un emendamento al decreto Pnrr per avere le risorse immediatamente disponibili. Nel contempo abbiamo attivato l'interlocuzione con la commissione europea per finanziare interventi per altri 67 milioni dal fondo di solidarietà europeo".

Occhi puntati per il governo sulla sanità, con l'emergenza delle liste d'attesa in cima alle priorità. "Con la legge di bilancio abbiamo fatto della Sanità una delle priorità che avevamo con le poche risorse a disposizione. Abbiamo portato il Fondo sanitario al suo massimo storico con 136 miliardi ma con il Pnrr abbiamo liberato altri 750 milioni da destinare sempre alla Sanità con priorità allo smaltimento delle liste di attesa che sono oggi il tema più sentito dai nostri cittadini e questione che ci vede tutti quanti dover lavorare per migliorare una condizione oggettivamente molto complessa".

In diretta, il mio intervento alla cerimonia per la firma dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Toscana. Collegatevi. https://t.co/IiUYs4W00F — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 13, 2024

Durante l'evento organizzato con i giornalisti per annunciare l'accordo, ha parlato anche il governatore Eugenio Giani: "Ringrazio la presidente del Consiglio per la sua presenza a questa firma. L'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Toscana è un'intesa di collaborazione estremamente importante, perché permetterà di realizzare opere pubbliche molto attese e quindi di dare risposta a tante richieste dei cittadini in quella che io definisco la 'Toscana diffusa'. Saranno poi i Comuni in gran parte i soggetti attuatori dei 683 milioni complessivi stanziati, risorse ingenti per la Toscana".

Non sono però mancate le stoccate, quasi dimenticando l'ingente somma che il governo stava destinando in quell'esatto momento alla Toscana: "Rivolgo alla presidente del Consiglio un accorato appello perché arrivino le risorse per l'alluvione del 2 e 3 novembre scorsi che ha provocato danni per 2,7 miliardi. So che posso avere quella sensibilità per avere le risorse necessarie".