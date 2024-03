Viva Rai 2, Fiorello spezza i sogni della Schlein: "Ma se non state uniti nemmeno da soli?"

13 marzo 2024 a

"Ora in Abruzzo si sente l'eco... C'è nessuno? Dove state andando? Tutti in Basilicata!": Fiorello ha commentato così a Viva Rai 2 la fine delle regionali in Abruzzo, dove lo scorso 10 marzo il governatore uscente nonché candidato di centrodestra Marco Marsilio ha avuto la meglio sull'economista sostenuto dal centrosinistra Luciano D'Amico. Lo showman siciliano, poi, ha fatto una battuta sulla sinistra e su Pier Luigi Bersani in particolare: "Lo portano in giro come una reliquia. Pier Luigi, lasciali perdere".

Fiorello ha lanciato una stoccata anche alla leader del Pd: “Elly Schlein dice 'batteremo Giorgia Meloni se restiamo uniti'. Pd, noi vi vogliamo bene, ma non riuscite a stare uniti nemmeno da soli, figuratevi mettere d'accordo tutti gli altri partiti. Come dico sempre, da campo largo a camposanto è un attimo". Sul possibile sbarco in politica di Pier Silvio Berlusconi, invece, il conduttore in tono ironico ha detto: "Ci starebbe, 'Pier Forza Italia', non è male!".

"Povere creature, hanno vinto 4 Oscar": Abruzzo, Fiorello sbertuccia la sinistra

Infine, parlando del no della destra alla direttiva "case green" varata dall'Europa, Fiorello ha ironizzato dicendo: "Io già me lo immagino Ignazio La Russa ‘Io sono fedele alla caldaia’. Ce lo vedo a casa sua con il forno, la pala e i carboni ardenti, come nei transatlantici a vapore".