Pd, i video hard del sindaco di Santa Marinella? Clamoroso: chi viene rinviato a giudizio

Ricordate il sexy scandalo che tempo fa ha sconvolto Santa Marinella, tranquilla cittadina del litorale laziale? Il sindaco Pietro Tidei, esponente di spicco del Pd del Lazio, ufficialmente coniugato e con prole, era stato “pizzicato” in atteggiamenti molto intimi negli uffici del comune.

In sintesi: intratteneva rapporti sessuali con un paio di signore nella sede del municipio dove la procura di Civitavecchia aveva piazzato ben 12 microtelecamere a seguito di un’inchiesta per corruzione scaturita da una denuncia del medesimo Tidei. La notizia, ora, è che ieri il gup ha rinviato a giudizio il consigliere comunale Roberto Angeletti e sua sorella Bruna, poliziotta in pensione. L’accusa per i due è revenge porn, per avere diffuso (anche ai giornali) il filmino a luci rosse che ritraeva il sindaco Tidei impegnato con le sue amanti.

Il video hot del sindaco? Parla Quartieri: "Ecco la mia verità su Tidei"

In sostanza quel video, di cui Angeletti era entrato in possesso, sarebbe stato inviato a terze persone, rendendolo di fatto di pubblico dominio e questo, secondo Tidei, per motivi legati a una “vendetta” politica, vista la ruggine tra i personaggi coinvolti. Angeletti conferma di avere visionato il filmino, ma non di averlo mandato in giro, tantomeno alla stampa. E sebbene sia stato disposto il sequestro e la distruzione di quel materiale “scottante”, la vicenda ormai è deflagrata e nella cittadina balneare non si parla d’altro da mesi.