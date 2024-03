Elly Schlein, "in ordine alfabetico": il metodo della segretaria per le liste alle Europee

14 marzo 2024 a

Al Nazareno si intensifica il confronto sulle liste per le elezioni europee. Il primo nodo da sciogliere riguarda la stessa segretaria del Pd che non ha ancora deciso se candidarsi o meno, e nel caso in quale posizione. "Perché nei marosi della sinistra si guarda alla capolistatura come all’unico scoglio certo per i candidati", si legge in un retroscena de Il Riformista. Assicurarsi un posto è l'obiettivo delle donne dem che vogliono essere valorizzate e degli amministratori locali "più in vista, orfani del terzo mandato".

Al momento Elly Schlein, si legge, "elude le domande che la riguardano: 'La mia candidatura sarà l’ultima questione: ora lavoriamo per liste aperte alla società civile'. C’è però una carta coperta che potrebbe contribuire a sbrogliare la matassa. L’accordo con Più Europa e segnatamente con Emma Bonino, che Schlein potrebbe mettere capolista al centro, quando non ovunque".

Ma attenzione perché Elly Schlein potrebbere risolvere il rebus della sua stessa candidatura "mettendosi in lista in ordine alfabetico". Non è una battuta. "ci viene sorprendentemente detto", si legge nell'articolo. "Quando realizziamo che non si tratta di una boutade ci viene da porre la domanda successiva: a quel punto, vanificato l’effetto traino della leader in testa alla lista, perché si candida?".

Insomma, l'ennesima supercazzola della segretaria dem.

Per ora di certo c'è che è stato chiuso l’accordo tra Pd e M5S per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Si tratta dell'oculista Domenico Lacerenza. "Ho sempre fatto il medico (in extramoenia, fuori dalla sanità pubblica, ndr.) e ho imparato così a conoscere a fondo il territorio lucano: le persone, i loro problemi. Non ho mai fatto politica prima d’ora. Hanno ritenuto di fare, con me, una scommessa sull’aspetto individuale del candidato. Sto per conoscere Chiorazzo stasera per la prima volta. E non ho mai incontrato né Giuseppe Conte, né Elly Schlein".