Elly Schlein, l'ultima sparata: si attacca al naufragio per colpire Meloni

14 marzo 2024 a

a

a

Pur di attaccare Giorgia Meloni, la segretaria del Pd Elly Schlein si attacca al tragico naufragio di un barcone partito dalla Libia. "Oltre sessanta persone sono morte di fame, sete e ustioni su un gommone partito dalla Libia e alla deriva per giorni. Questa strage non si ferma", tuona sulla sua pagina Facebook la leader dem.

"Nel 2023 sono morte nel Mediterraneo oltre 3000 persone, quasi 2300 solo sulla rotta del Mediterraneo centrale, un numero di morti più alto del 60% rispetto al 2022. Anziché occuparsi di come evitare altri morti in mare, il governo Meloni", accusa la Schlein, "ha reso più difficile i salvataggi in mare e ha allungato i viaggi delle navi per lo sbarco dei sopravvissuti, fino ai porti del Nord per le Ong, addirittura fino all’Albania per le navi delle autorità italiane, se dovesse andare avanti il cinico accordo voluto da Meloni".

"Va verso il ritiro": boatos dalla Basilicata, Lacerenza già al capolinea? È giallo

E ancora: "Anziché discutere di come mettere in mare una vera missione europea di ricerca e soccorso per salvare vite nel Mediterraneo, domenica la presidente della Commissione Von der Leyen si prepara a volare con Giorgia Meloni in Egitto, come già fatto in Tunisia, a promettere risorse al regime di Al-Sisi per fermare le partenze, in un Paese che non è sicuro né per gli egiziani né per tutti gli altri, visto che il governo egiziano non ha alcun rispetto per i diritti umani e che ha sempre ostacolato la piena verità e giustizia sulle responsabilità dell’omicidio e delle torture subite da Giulio Regeni, un cittadino e ricercatore europeo". "L’Unione europea è nata per abbattere muri non per costruirne altri", conclude la Schlein. "Il rispetto dei diritti umani non può essere svenduto per le ossessioni securitarie dei governi".

Pd-M5s, beffa dopo l'Abruzzo: costretti a seguire l'agenda del centrodestra

Peccato che la strategia di Giorgia Meloni, sposata da Ursula Von der Leyen, stia funzionando. Secondo gli ultimi dati del Viminale si conferma una riduzione degli arrivi tanto che a ottobre, novembre e dicembre 2023 si sono registrati meno sbarchi rispetto agli stessi mesi del 2022. Anche gennaio 2024, con 1.298 sbarchi al 22 del mese è in netto calo rispetto ai 3.035 arrivi del gennaio 2023. Insomma, il trend sarebbe stato invertito. Questo però la Schlein non lo dice.