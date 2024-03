Sardegna, nuovi boatos: "Ecco gli ultimi dati ufficiosi su Todde e Truzzu"

16 marzo 2024 a

Si fanno ancora i conti in Sardegna. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la chiusura della partita con la proclamazione degli eletti. Ma di fatto non è ancora chiaro quale sia il distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzo. A parlare di numeri e schede è stato Claudio Cugusi che in rappresentanza di Sardi in Europa ha partecipato, con Gianfranco Lecca del Psi, all'incontro con la governatrice in pectore Alessandra Todde, dopo i Progressisti. "Aspettiamo il verdetto ufficiale per poter dare avvio all'azione di governo. A noi risulta, dagli ultimi dati ufficiosi, che al termine delle ultime verifiche la differenza tra Todde e Truzzu sia ulteriormente cresciuta, e non assottigliata come qualcuno strumentalmente intende far credere", riporta Cugusi.

E chi sta facendo i conti sulle schede avrebbe riferito che a verifiche concluse, ci sarebbe un divario di oltre 2.500 voti, che confermerebbe la tendenza emersa al termine del primo spoglio. Poi, sempre Cugusi ha aggiunto: "Abbiamo dato delle indicazioni e abbiamo confermato la nostra disponibilità a cooperare, come abbiamo fatto fin dal primo giorno nella coalizione, a differenza di altri che non hanno avuto altrettanta velocità nella scelta della candidata. Abbiamo chiesto di avere rappresentanza nel programma di governo e ci siamo affidati alla presidente perché faccia la sua sintesi".

Intanto, sulla road map che dovrebbe portare alla formazione della giunta, la Todde incontrerà lunedì 18 la delegazione del Pd per poi tirare le somme e fare la sua sintesi alla vigilia della proclamazione. Sulle poltrone ci sarebbe uno scontro dietro le quinte con i dem che chiedono almeno 6 posti apicali mentre la Todde vorrebbe concederne solo 4. Vedremo come andrà a finire...