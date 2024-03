Basilicata, "sosteniamo Vito Bardi": chi si schiera col centrodestra

16 marzo 2024 a

"Il generale Vito Bardi è un candidato moderato e Italia Viva, per il bene della Basilicata, sosterrà la sua candidatura alla presidenza della regione": lo annuncia la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, comunicando di fatto lo schieramento del suo partito con il centrodestra. "Ci presentiamo nella sua lista per valorizzare l'area civica, centrista e moderata - ha proseguito la Paita -. Saranno presenti e protagonisti della lista e del progetto i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia, candidati forti e autorevoli e assieme a loro altre importanti figure di Italia viva".

La Paita ha poi lanciato una stoccata al centrosinistra: "Il campo largo ha dato di sé uno spettacolo indecente con continui cambi di candidati e scarso rispetto per la Basilicata e il suo futuro. Tutto ciò è lontano dal nostro modo di intendere la politica. Come abbiamo più volte detto non siamo un partito ideologico e ciò che importa di più per noi è fare il bene della Basilicata e del Paese".

La conferma di questa decisione è arrivata anche dall'ufficio stampa di Bardi: "A seguito di un incontro tra la senatrice Raffaella Paita - coordinatrice nazionale di Italia Viva - ed il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, d'intesa con i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia, giusto mandato dei vertici regionali e provinciali del partito, si è concordato di correre assieme nelle prossime elezioni regionali di Basilicata del 21 e 22 Aprile". Nella nota si sottolinea anche che "l'accordo programmatico prevede il rilancio di un nuovo progetto di governo della regione Basilicata, che riconosca ad Italia Viva un ruolo portante per l'attività politico-amministrativa dei prossimi 5 anni".

"Il partito, assieme a Vito Bardi, concorrerà - tanto a Potenza quanto a Matera - alla costruzione della lista 'Orgoglio lucano', evocativa delle diverse sensibilità che la compongono, a partire da quel 'Patto Federativo di Centro' che, nella seconda fase della legislatura, ha prodotto gran parte dei provvedimenti che bene hanno inciso nella vita dei lucani", si legge ancora. E infine: "Con questa scelta, si sancisce inoltre la pari dignità tra Italia Viva e gli altri partiti della coalizione per quanto concerne tutte le future scelte strategiche, programmatiche, di gestione organizzativa e di governo che interesseranno la Basilicata nel prossimo quinquennio".