Stasera Italia, Tajani: "Era il grande sogno di Berlusconi". La rivelazione: come sconfiggere Putin

La minaccia della Russia di Vladimir Putin si fa sempre più tangibile. E l'Europa deve attrezzarsi. Un tema che tiene banco a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini, dove tra gli ospiti nella puntata di martedì 19 marzo c'era Antonio Tajani, leader di una Forza Italia in grande spolvero, soprattutto dopo il voto in Abruzzo.

Dopo le elezioni in Russia, l'azzurro spiega: "Putin si sentirà più forte. Non so cosa potrà fare più di quello che ha fatto. Proverà ad attaccare l'Ucraina, troverà resistenza da parte di Kiev, ma l'obiettivo che noi abbiamo come italiani e come europei è di proteggere l'Ucraina e fare in modo che non venga sconfitta e invasa", ha rimarcato. E ancora, ha ribadito la posizione, chiarissima, sua e del partito: "Noi certamente non invieremo militari a combattere in Ucraina. Non lo farà la Nato per sostenere l'industria della difesa europea".

Ciò premesso, Tajani ha rimarcato come "l'Europa deve contare di più anche all'interno della Nato". E "per avere una difesa europea serve anche uno strumento finanziario. Ci deve essere equilibrio fra Europa e Stati Uniti". Soluzioni? Non il ritorno alla leva, "non mi pare sia all'ordine del giorno. Io - ha rivelato Tajani - sono favorevole a una difesa comune europea, a un esercito europeo. Era il grande sogno di Silvio Berlusconi", ha concluso svelando il "grande sogno" del Cavaliere.