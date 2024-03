Emiliano e Decaro, qui qualcuno sta mentendo

25 marzo 2024 a

Un politico può salvare la carriera da tutto, ma non da una potente arma di distruzione di massa: il ridicolo.

Emiliano e Decaro sono diventati una coppia di guitti senza rivali. In meno di 24 ore si sono esibiti in un numero da cabaret da spellarsi le mani. Il presidente della Regione Puglia sale sul palco per difendere il sindaco di Bari e con candore antimafioso racconta la visita alla sorella di un boss per chiedere uno sguardo benevolo sull’operato dell’attuale primo cittadino. Fatta la visita pastorale, risolto il problema, un classico della letteratura del Mezzogiorno. Nessuno obietta, tutti applaudono, c’è chi ride della storiella che non ha nulla di edificante. Decaro, il co -protagonista dello sketch, non fa un plissé, tace e dunque acconsente all’istante anch’egli divertito. (...)

