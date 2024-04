Giuseppe Conte durissimo contro Schlein: "Ilaria Salis? Balletto mediatico, sgrammaticatura"

05 aprile 2024 a

"Un balletto mediatico, una sgrammaticatura": così Giuseppe Conte ha definito la mancata candidatura di Ilaria Salis, la 39enne detenuta in Ungheria, con il Pd alle europee dell'8 e 9 giugno. Dopo giorni e giorni in cui se n'è parlato, alla fine è stata la segretaria Elly Schlein a escludere definitivamente questa possibilità. "Intercettato" alla Camera da Carmelo Caruso del Foglio, il leader del Movimento 5 Stelle ha detto: "Dare alito politico, lasciare intendere di candidarla, far crescere l'aspettativa, non ha giovato. Sono fortemente preoccupato per papà Salis di cui rispetto la tenace battaglia".

Conte, poi, ha spiegato cosa avrebbe fatto lui: "Non ne avrei fatto un simbolo e lo dico a sua tutela, perché non essendo Ilaria Salis un caso Tortora rischiamo di alimentare la reazione dell’Ungheria. Questa vicenda della candidatura mancata ha riflessi negativi”. E ancora: "Noi del M5s abbiamo da subito rispettato le indicazioni del babbo che invitava a non strumentalizzare il caso sul piano politico". Secondo l'ex premier, la situazione è stata gestita male: "In questa vicenda non ha brillato la sinistra. Il balletto ha finito per gettare il nome di Ilaria nel casting delle candidature e quindi direttamente nell’agone politico". Insomma, altre critiche feroci da parte del grillino contro il Pd della Schlein, il tutto all'indomani della rottura in Puglia del campo largo in seguito agli arresti che hanno scosso il comune di Triggiano e la giunta regionale.

Il leader grillino è poi passato ad attaccare l'esecutivo di Giorgia Meloni per il caso Salis, come se la politica italiana possa in qualche modo avere influenza sulla giustizia di un altro Paese. "Il governo non è riuscito a ottenere, a favore della nostra Ilaria neppure un trattamento conforme a dignità nonostante interloquisca con un governo amico, affine”, ha detto l'ex avvocato del popolo.