Matteo Salvini si gusta la rissa: "Conte e Schlein? Se le danno di santa ragione..."

"Conte e la Schlein se le danno di santa ragione, ma non aspettiamo gli errori degli altri per arrivare a vincere": Matteo Salvini lo ha detto a un evento sulla riforma dell'autonomia differenziata, a Torino, a proposito della spaccatura che si è aperta nell'opposizione dopo la decisione di Giuseppe Conte di sfilarsi dalle primarie con il Pd per le amministrative a Bari per via dell'inchiesta per voto di scambio che ha coinvolto alcuni dem in Puglia.

Proprio sui problemi giudiziari in casa Pd, non solo in Puglia ma anche in Piemonte, il vicepremier e ministro dei Trasporti ha detto: "Ho letto ma non commento i problemi del Pd. A differenza di quello che fa la sinistra sono garantista e non commento le inchieste e i problemi giudiziari che riguardano il Pd e la sinistra a Torino o a Bari". E ancora: "Conto che il centrodestra stravinca non perché il Pd ha dei problemi, ma perché abbiamo ben governato in Piemonte e la Lega abbia un eccellente risultato. E conto che dopo anni, anni e anni di sinistra con Decaro e Emiliano il centrodestra, spero a guida Lega, con una candidatura della Lega vinca anche a Bari. Ma non per le inchieste, non per le sparatoria, non per le famiglie mafiose, non per il voto di scambio... Su quello lascio lavorare i giudici e i giornalisti".

Dopo la Puglia, ecco "Sasà" a Torino. Altro scandalo Pd: "Se non mi trovi 50 voti..."

Spazio, poi, alla sua "norma salva-casa": "Sulla casa stiamo lavorando non per condonare abusi esterni, ma per aiutare milioni di famiglie che non riescono a comprare o a vendere casa loro". Quindi ha sottolineato: "È un problema che riguarda la maggior parte delle case italiane e sta bloccando gli uffici comunali. Per quanto mi riguarda va regolarizzato: il cittadino paga, il Comune incassa, e il mercato riparte. Mi sembra una cosa assolutamente ragionevole, che ovviamente non riguarda le zone sismiche, archeologiche o le ville abusive sulle spiagge". E ancora: "Bisogna fare velocemente, siamo alla quinta riunione con decine di soggetti, stiamo costruendo il provvedimento insieme agli ingegneri, agli architetti, ai geometri, ai notai, alle cooperative, alle imprese, ai proprietari".

Infine, una battuta sui talk in televisione: "Vai da Vespa. Vai, vai... No, a La7 no, vai da Belve e almeno ti diverti, non vai dalla Gruber". Mentre sulle prossime presidenziali negli Usa ha detto: "Spero che torni a vincere e a governare Trump".