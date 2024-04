Sondaggio Quorum-YouTrend, FdI col turbo: quanto guadagna in un mese

08 aprile 2024 a

a

a

Il sondaggio di Quorum YouTrend per Sky Tg24 sui partiti di casa nostra dà indicazioni pesanti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le regionali in Basilicata, ma soprattutto le Europee di giugno. I giochi stanno per chiudersi, soprattutto sul fronte liste.

E il campo largo, fiaccato dalle inchieste in Puglia (e in Piemonte) dà segni di cedimento anche nella corsa singola di Pd e 5s. Dunque i numeri. In un mese Fratelli d'Italia ha guadagnato lo 0,6 per cento. Un vero e proprio botto che porta il partito di Giorgia Meloni a un solido 27,7 per cento. Ben oltre la quota fissata dal premier per le Europee che è cerchiata in rosso con la percentuale del 26 per cento. Il Pd continua a rincorrere ma appena risale un po' ecco che arriva la ricaduta. I dem infatti sono ben sotto al quota del 20 per cento, soglia minima, per la salvezza della Schlein.

Il partito del Nazareno è al 19,8 per cento e ha perso lo 0,1 nonostante i proclami del campo largo e gli insulti sulla destra su tutti i fronti. E i Cinque Stelle del Conte che fa dannare la Schlein? Anche qui si scende dello 0,1 per cento con i grillini che si attestano al 16 per cento. Boom di Forza Italia che guadagna l'1,3 per cento in un mese e ora arriva a quota 7,9 per cento. Poi c'è la Lega con una flessione dello 0,6 che si attesta nelle intenzioni di voto al 7,5 per cento. La nuova lista di Italia Viva con +Europa, gli Stati Uniti d'Europa è al 4,6 per cento, ma nel complesso Bonino e Renzi insieme perdono il 2,3 rispetto allo scorso mese. Al 3,9 si fermano invece Fratoianni e Bonelli con Versi e Sinistra Italiana. Carlo Calenda con Azione è al 3,1 per cento con una perdita netta dello 0,6 e di fatto fuori dalla soglia di sbarramento per l'Europarlamento. Altra batosta per l'eterno indeciso...