Israele nel mirino della sinistra col turbante: il silenzio di Conte e un Pd a senso unico

15 aprile 2024

a

a

La storia è tanto semplice quanto triste: a sinistra non ce l’hanno fatta neanche stavolta a togliersi dalla testa il turbante. Faceva impressione, ieri mattina, ancora verso le 11, quindi ormai una mezza giornata dopo l’avvio dell’operazione militare di Teheran contro Israele, dare (...) uno sguardo ai canali social di Pd e Cinquestelle e dei relativi capipartito, Elly Schlein e Giuseppe Conte: silenzio di tomba, profili non aggiornati, nessuna nota, zero commenti, imbarazzo palpabile, nulla che denunciasse le responsabilità degli ayatollah o che testimoniasse un’immediata, chiara e inequivoca solidarietà verso Gerusalemme. Sul profilo ufficiale del Pd c’era in primo piano il solito comizietto antigovernativo sulla sanità, mentre il canale di Elly Schlein – toccando vette surreali – risultava fermo alla campagna elettorale abruzzese: «Grazie Sulmona, uniti si vince!». (...)

