25 aprile, il sondaggio di Repubblica: niente onda nera (e quanti elettori Pd non sono antifascisti)

Andrea Muzzolon 25 aprile 2024 a

a

a

L'onda nera. Il pericolo fascista. E poi? E poi succede che la stragrande maggioranza degli italiani si dichiara antifascista. Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Noto e pubblicato da Repubblica. Sì, proprio quella Repubblica che da mesi, anzi oltre un anno - quando il governo Meloni si è insidiato - strepita dietro al ritorno delle fantomatiche camicie nere. Eppure i numeri parlano chiaro: il 72% degli intervistati si è detto antifascista, solo il 13% non si è voluto definire tale e il 15% non ha saputo rispondere.

I dati di Noto diventano ancora più interessanti se si va a osservare i risultati del sondaggio divisi per partito di appartenenza. All'interno del centrodestra, il numero di elettori che si dichiara antifascista è oltre i due terzi. Il 78% di Forza Italia, il 62% di Fratelli d'Italia e il 53% della Lega. Da notare poi che molti di quelli che non si sono dichiarati antifascisti hanno preferito rispondere "non so" piuttosto che dirsi contrari alla definizione.

"La fine del fascismo". Meloni e il 25 aprile, caso chiuso. Smeriglio e sinistra in tilt: "Spegni la fiamma"

E qui casca l'asino: il pericolo fascismo è solo nella narrazione della sinistra. Perché il governo, Giorgia Meloni in primis, si è dissociato innumerevoli volte dal regime. E perché gli elettori del centrodestra si sentono tutto fuorché fascisti. Da oltre 25 anni, quando Silvio Berlusconi osò sfidare e battere la sinistra, la Festa della Liberazione viene usata come feticcio per criminalizzare l'avversario. Quel centrodestra tanto difficile da sconfiggere nelle urne e che quindi va demonizzato agli occhi degli italiani. Ma le urne hanno dimostrato più di una volta che questo metodo non funziona. Prima o poi qualcuno ci arriverà.

"Cos'è il fascismo oggi". Pina Picierno attacca? La replica fulminante di FdI al Pd

Tornando però a Repubblica, c'è un altro dato molto interessante che emerge dal sondaggio pubblicato sul quotidiano. Andando a scandagliare i risultati partito per partito, nella colonnina relativa agli elettori del Pd salta all'occhio un numero. Fra coloro che votano i dem, c'è una piccola parte che non si definisce antifascista. Una cosa sorprendente se pensiamo a quanto Schlein e i suoi abbiano puntato sul tema. Certo, si tratta di un 1%, ma è pur sempre un dato interessante. Chissà come l'avranno presa al giornale quando hanno dovuto impaginare i risultati portati da Noto.