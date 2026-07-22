Matteo Lepore, le critiche dietro le quinte nel Pd: per lui si mette male

Nonostante la linea ufficiale del Pd sia quella di difendere Matteo Lepore dopo gli scontri avvenuti a Bologna, nel partito emergono anche critiche e dubbi sulla gestione della vicenda. Il punto, come riporta ilCorriere, più contestato riguarda la decisione del sindaco di convocare il presidio istituzionale in un clima già molto teso: una scelta che, secondo diversi esponenti dem, soprattutto dell'area riformista, ha aumentato il rischio di infiltrazioni da parte degli autonomi e di un'escalation di violenza. Nessuno lo dice apertamente, ma molti parlamentari, dietro l'anonimato, parlano di un'iniziativa comprensibile nelle intenzioni ma politicamente azzardata.

Le perplessità emergono anche nelle dichiarazioni pubbliche. Lia Quartapelle riconosce un errore nella gestione della piazza, pur difendendo la decisione di organizzare il presidio. Graziano Delrio descrive il dilemma che attraversa il Pd: promuovere una manifestazione significa esporsi al rischio di infiltrazioni violente, ma non farla avrebbe dato l'impressione di disinteressarsi della vicenda. Un ragionamento che riflette il disagio interno e lascia intendere che, col senno di poi, il bilancio tra opportunità e rischi non sia del tutto positivo.