Meloni asfalta la sinistra: "L'Italia non è più un campo profughi, nonostante il boicottaggio"

Signori, la pacchia è finita. E a dirlo e la premier Giorgia Meloni: "Abbiamo interrotto una volta per tutte l'incremento incontrollato dell'immigrazione illegale alla quale assistevamo da anni e possiamo affermare, senza timor di smentita, che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E ci stiamo riuscendo, nonostante le moltissime resistenze e i tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo a remare contro", afferma in un'intervista a il Giornale il presidente del Consiglio snocciolando i risultati raggiunti dal Governo in tema di contrasto all'immigrazione irregolare.

"Abbiamo ridotto drasticamente le partenze e gli sbarchi illegali sulle nostre coste, e aumentato sensibilmente i rimpatri - ha ricordato -. Ma, ovviamente, vogliamo fare di più, per consolidare questo approccio e renderlo strutturale. Anche per questo abbiamo previsto, nel ddl per l'attuazione del Patto migrazione e asilo che è all'esame del Parlamento, la possibilità, in caso di necessità, di adottare tutte le misure per proteggere i nostri confini, compresa l'attivazione temporanea del blocco navale al largo delle nostre coste. Una proposta che era nel nostro programma, che abbiamo costruito con pazienza e che mi auguro il Parlamento possa approvare rapidamente". Un modello, quello del centrodestra italiano, che per la premier "sta riuscendo ad incidere concretamente sulle dinamiche europee e contiamo di farlo ancora anche su altri dossier, come ad esempio sul Green Deal".