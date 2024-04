Giorgia Meloni colpisce e affonda Elly Schlein: "In FdI mi aiutano, non siamo il Pd"

28 aprile 2024 a

Dopo l'annuncio ufficiale di Giorgia Meloni della sua candidatura alle Europee 2024 del prossimo 8 e 9 giugno, arriva la reazione della segretaria del Pd, Elly Schlein: "Un’ora di discorso senza nemmeno nominare la sanità pubblica e le infinite liste d’attesa che si allungano per i suoi tagli. Senza nemmeno citare i salari bassi, la precarietà, la sicurezza sul lavoro di fronte a 1.041 morti nel 2023. Giorgia Meloni è nel paese delle meraviglie, seppellisce i problemi sotto un fiume di retorica. ’L’Italia è cambiata, dice lei. Purtroppo sì, ma in peggio, basta chiederlo alle persone, basta stare in mezzo alla gente. Il problema è che la presidente del Consiglio si divide tra palazzo Chigi e la propaganda di TeleMeloni, ha perso il contatto con la realtà".

Una nota, quella della segretaria, che non tiene affatto conto di quanto affermato dal premier: "Quando abbiamo stretto accordo con Edi Rama apriti cielo, la sinistra ha proposto di cacciarlo dai socialisti europei invece di ringraziarlo per aver agito in nome della solidarietà europea, lo hanno linciato. Addirittura Tele-meloni, ce l’avete presente no Tele-Meloni? Ha confezionato un servizio sull’Albania in cui si dipingeva come un narcostato. Aiutatemi a mandare a Rama e a tutto il popolo albanese la nostra solidarietà", ha affermato Meloni sottolineando che gli attacchi all'accordo tra Italia e Albania e al premier albanese sono arrivati proprio con alcuni servizi di Report sul servizio pubblico. Infine la Meloni punge la Schlein sulla retromarcia sul nome nel simbolo del Pd: "Siccome, per fortuna, non sono la segretaria del Pd, penso di poter confidare nel fatto che il mio partito mi darà una mano in questa campagna elettorale", colpita e affondata.