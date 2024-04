Retorica e bugie: triste replica di Elly & C.

29 aprile 2024 a

Elly ci prova a fare da controcanto a Giorgia Meloni nel momento in cui la premier cala le carte sulla propria candidatura al Parlamento Europeo. La Schlein, confinata dal partito nell’Italia centrale e nelle isole e senza nemmeno il proprio nome nel simbolo del partito, tenta di sparare alzo zero, ma sbaglia mira. Ai suoi attacchi si affiancano quelli dei competitori del Pd, più che della Meloni. Ovvero, quelli che vorrebbero prosciugare l’elettorato del Nazareno.

La leader del Pd fa la lamentosa rispetto al discorso della presidente del Consiglio, ma è musica stonata. Perché non può certo pretendere di dettare il discorso che la Meloni rivolge anzitutto ai suoi militanti riuniti a Pescara.

Non sapendo come commentare le parole del capo del governo, le cronometra a parla di un’ora e più di discorso, come se non fosse tipico dei leader comiziare almeno sessanta-settanta minuti. Davvero una ipocrisia che si poteva risparmiare. (...)

