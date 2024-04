Sondaggio, Lega e Forza Italia col turbo a un mese dal voto: le cifre e i nuovi assetti

29 aprile 2024 a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend per SkyTg24. In particolare, è al 27,6%, in flessione dello 0,2% rispetto a una settimana fa. A seguire ci sono il Pd di Elly Schlein, che acquista un +0,1% portandosi al 20,6; e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece perde uno 0,2% e cala al 16,3.

A poco più di un mese dalle elezioni europee, invece, registrano un grande balzo in avanti sia Forza Italia che la Lega, che salgono entrambe dello 0,7% in una settimana: il partito di Antonio Tajani arriva quindi all'8,3% mentre quello di Matteo Salvini al 7,9. In quest'ultimo caso, non è escluso l'effetto-Vannacci. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stata ufficializzata la candidatura del generale con il Carroccio alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

Giorgia Meloni, la premier annuncia la candidatura e partono i veleni

In fondo alla classifica ci sono i partiti minori e soprattutto quelli più o meno vicini alla soglia di sbarramento per poter accedere al Parlamento europeo, il 4%. Innanzitutto ci sono gli Stati Uniti d’Europa, che comprendono Italia Viva di Matteo Renzi e +Europa, i quali perdono lo 0,6% e arrivano al 4,4%; poi ecco Alleanza Verdi Sinistra, che cala dello 0,1 e scende al 4,3%. In leggera salita (+0,2) Azione di Carlo Calenda, ora al 3,5% e quindi più vicino all’obiettivo del 4%.