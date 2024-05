Elly Schlein, parole sconcertanti: "Non è una truffa, me lo ha chiesto il partito"

03 maggio 2024 a

«Il partito mi ha chiesto di guidare il Pd al centro e nelle isole per portare un valore aggiunto». Elly Schlein difende la scelta di candidarsi alle Europee: «Non penso sia una truffa, penso si debba dire la verità a cittadine e cittadini». La segretaria, però, tiene basse le aspettative: «Io mi gioco poco o niente, per me è importante frenare le destre che stanno tentando di conquistare l’Europa». Schlein rivendica anche i buoni risultati in arrivo dai sondaggi: «Siamo l’unica forza in Europa ed essere cresciuti 6 punti in pochi mesi». Porte aperte, infine, sul duello televisivo con Giorgia Meloni: «Io non ho mai cambiato idea su questo, dove e come vogliono».