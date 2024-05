Meloni sulla jeep? Crosetto: "Informatevi prima di fomentare l'odio"

04 maggio 2024 a

"Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell’Esercito a bordo di un mezzo militare": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha scritto sulla piattaforma X, riferendosi al video, diventato virale online, in cui Giorgia Meloni compare, in piedi, a bordo di una jeep militare per la celebrazione del 163esimo anniversario dalla costituzione dell'Esercito, avvenuta ieri all’ippodromo militare a Roma.

Rispondendo alle critiche, Crosetto ha pubblicato le foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Copasir, già ministro della Difesa, Lorenzo Guerini a bordo della stessa jeep. E a corredo ha scritto: "Vi consiglio di informarvi prima di fomentare odio gratuito. Ci sono state decine di eventi simili".

Durante l'evento finito nella polemica è stato riprodotto un vero e proprio scenario di guerra, con tanto di colpi di artiglieria, esplosioni di granate ed elicotteri militari di supporto alle truppe di terra. Il velivolo rimasto sospeso a mezz'aria ha prima calato i "rinforzi" pronti a entrare in azione, poi li ha portati in salvo trainandoli in volo con delle corde. In conclusione il bombardamento aereo da parte dell’aviazione, con annessa esplosione. Ad assistere, oltre alla presidente del Consiglio, anche il ministro della Difesa e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello.