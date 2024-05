Forza Italia, tam-tam e attesa: "Nuovi ingressi nel partito, domani i nomi"

05 maggio 2024 a

a

a

Forza Italia cresce nei sondaggi e si dimostra... sexy. Antonio Tajani lo aveva detto qualche tempo fa: nel partito erano attesi diversi ingressi, compresi quelli di alcuni esponenti Pd. E così è stato: recentemente, il passaggio con gli azzurri di Giuseppe Strangio, ex segretario dem di Reggio Calabria. Stando ai rumors, anche l'ingresso di Giuseppe Falcomatà, ex sindaco Pd sempre di Reggio Calabria, sarebbe imminente, così come potrebbero entrare nel partito altri esponenti di spicco della sinistra a livello regionale.

Ed è in questo contesto che Forza Italia annuncia una conferenza stampa per presentare alcune nuove adesioni al partito. La conferenza stampa si terrà domani, lunedì 6 maggio, alle 15 nella Sala Colletti al Gruppo Parlamentare degli azzurri alla Camera dei Deputati (in via Uffici del Vicario, 21). "Si tratta di diversi consiglieri municipali della Capitale e consiglieri dei vari Comuni della provincia di Roma", precisa il partito una nota.

"Più potere alle nazioni": a un mese dal voto, dall'Italia un clamoroso schiaffo alla Ue

All'incontro, parteciperà il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, assieme ai capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. E ancora, presenti il segretario romano Luisa Regimenti e il segretario provinciale Alessandro Battilocchio. "Prosegue, dunque, il lavoro di radicamento sul territorio. Forza Italia si conferma unico punto di riferimento per l'area moderata", aggiungono dai piani alti azzurri. Attesa, dunque, per scoprire i nomi. Il tutto mentre si è letto anche di un possibile ritorno "a casa" di Mara Carfagna, oggi in Azione di Carlo Calenda.