Daniele Capezzone, l'ultima mossa della Schlein: "Buoni profeti a prevedere il peggio"

06 maggio 2024

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorretta di Libero, mette a fuoco i temi che vengono presentati da i principali quotidiano nazionali. Da un lato la politica internazionale con le indiscrezioni del Financial Times sulle prossime mosse di Putin che metterebbero a rischio l'Occidente e la Nato, dall'altro la politica interna che guarda ormai alle Europee con una campagna elettorale che entra sempre di più nel vivo. E di fatto quanto sta accadendo in questi giorni segnala un certo nervosismo in casa Pd con la Schlein in affannosa ricerca di consensi. E tutto ciò si sposa bene con l'ultima mossa del segretario Pd che ha deciso di firmare per il referendum proposto da Landini sul lavoro: "Eravamo stati buoni profeti prevedendo il peggio.E questa profezia sull'asse Schlein-Landini si è avverata in pieno", afferma Capezzone. Questo e molto altro nella rassegna stampa. Qui di seguito il video completo