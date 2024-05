Maurizio Gasparri, stoccata all'Usigrai: "Su Scurati mentono"

06 maggio 2024 a

Maurizio Gasparri va all’attacco dell’Usigrai sul “caso Scurati”, quella della presunta censura della Rai allo scrittore. Prendendo spunto dall’«editto imperiale» emesso dal sindacato, «un tempo unico», della Rai, il capogruppo di Forza Italia al Senato si chiede anche lui, polemicamente, che fine abbiano fatto «i provvedimenti drastici annunciati dalla Rai».



«Anch’io mi chiedo che fine hanno fatto questi provvedimenti? Si è capito oramai chiaramente, dalle carte e dallo sviluppo degli avvenimenti, chi ha detto cose inesatte all’azienda, chi ha usato i social personali per dire cose che non corrispondevano alle scalette e alle indicazioni che aveva fornito ai dirigenti dell’approfondimento. Insomma, è chiarissimo chi ha detto il vero e chi ha detto cose bizzarre. E quindi chi ha omesso la verità deve essere raggiunto da “provvedimenti drastici”, così come invoca l’Usigrai. Non c’era la censura, c’erano delle fantasie. E chi non ha detto la verità e ha messo in difficoltà l’azienda con una versione infondata dei fatti deve essere raggiunto da quei provvedimenti che giustamente l’Usigrai invoca e che devono essere finalmente adottati».