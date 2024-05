Giuseppe Valditara, lo sfogo: "40 milioni di anni fa... a che serve studiare i dinosauri?"

06 maggio 2024 a

"Si insegna troppa roba. In terza elementare si va a narrare e a spiegare tutte le specie di dinosauri. Addirittura c'era un animale vissuto 40 milioni di anni fa e questi bambini devono studiare e imparare questo animale vissuto in Messico ed estinto da milioni di anni. Tutto questo, ma a che serve?": a dirlo il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo cui "è tutto inutile se poi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato, che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente".

Il ministro si è poi detto contrario alla didattica sul cellulare, sostenendo invece la necessità di tornare al libro. Secondo lui, infatti, bisogna "semplificare un poco non nel nome del semplicismo, ma nel nome del far prevalere la qualità sulla quantità". E ancora: "Non concepisco una didattica fatta sul cellulare che ha effetti molto negativi sul bambino, sulla sua concentrazione, creatività e ci sono tanti studi su questo".

Il cellulare, ha proseguito Valditara, crea danni: "Il web è un grande oceano dove alla fine ci si perde, certamente ritornare all'importanza del libro, della scrittura, poi dopo c'è il tablet, è importante. Il tablet c'è in tutte le scuole primarie, ma non il cellulare. Il cellulare crea danni nel bambino piccolo, anche a livello psicologico, crea anche una dipendenza psichica". Il ministro si è detto convinto del fatto che la scuola debba sì dare una formazione culturale adeguata, ma allo stesso tempo dovrebbe "anche assicurare una prospettiva di inserimento lavorativo, altrimenti il rischio è che uno arrivi poi a disperdersi". Infine, ha chiosato: "Per questo insisto sul lavoro e sull'importanza del collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa e perché ho voluto tanto fortemente il 4+2, che consente a chi si diploma agli istituti professionali in quattro anni di iscriversi direttamente agli Its".