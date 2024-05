Piero Fassino, affondo di Atreju: "Il profumo della libertà...", la sinistra impazzisce

06 maggio 2024 a

Tutta colpa di un profumo. Il caso-Piero Fassino continua a scuotere il Pd. L'ex sindaco di Torino, ora deputato dem, è formalmente indagato per furto dalla Procura di Civitavecchia. Gli inquirenti stanno lavorando su quanto sarebbe accaduto - non una ma ben per tre volte - al duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Fassino sarebbe stato immortalato dalle telecamere a rubare dei flaconi di profumo Chanel Charme del valore di 130 euro l'uno. I testimoni avrebbero riferito altri due casi simili a quello dello scorso 15 aprile, avvenuti uno durante le festività natalizie e l'altro il 27 marzo scorso. Sono 5 donne e 1 uomo, commesse e membri della vigilanza interna, che hanno chiamato in causa Fassino per aver tentato di rubare il profumo.

Il caso del dem ha scosso il Pd, creando non poco imbarazzo alla segretaria Elly Schlein. Non più tardi di qualche settimana fa, sembrava che fosse stata proprio lei a esortare Fassino a candidarsi alle europee. Sull'indagine non è mancata la satira, con molti programmi che hanno fatto riferimento all'accaduto. Anche sui social impazza l'ironia.

Piero Fassino? Le origini della parola "profumo": magari gli passerà la voglia di intascarseli...

Sul profilo ufficiale di Atreju, la kermesse principale di Fratelli d'Italia, è apparso un post che invita a votare Giorgia alle europee. La card creata per l'occasione richiama ironicamente i guai giudiziari di Fassino: "Non farti rubare il futuro in Europa. Il profumo della libertà è con Giorgia" recita l'immagine. Sullo sfondo appare la caricatura di Piero Fassino con una boccetta di profumo gigante fra le mani. Inutile dire che i social sono impazziti, con il post che ha ricevuto molti like su Instagram, X e Facebook.