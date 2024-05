Elly Schlein, altra manifestazione il 2 giugno: "L'uomo solo al comando c'è già stato"

08 maggio 2024 a

Elly Schlein non sa più che pesci pigliare. Le Europee si avvicinano ma a quanto pare, sondaggi alla mano, il grande scatto in avanti del Pd non c'è stato. Di fatto si balla ancora su quel 19-20 per cento che rappresenta la soglia minima per evitare il tracollo dem e la perdita della poltrona da parte della segretaria.

Così per il 2 Giugno la segretaria dem ha annunciato l'ennesima manifestazione contro il governo e questa volta nel mirino c'è il premierato: "Vi chiedo di mobilitarci in modo forte: il due giugno faremo una manifestazione a Roma sulla Costituzione e l’Europa federale contro il premierato e l’autonomia differenziata".

"Si scrive Schlein, si legge Cgil": Renzi smaschera la leader, "il Pd non esiste più"

La Schlein mette nel gran calderone anche l'Autonomia e dà vita alla solita manifestazione omnibus che alla fine non produce un chiaro percorso programmatico da opporre a quello dell'esecutivo. La sensazione è che la numero uno dei dem vada a rimorchio del governo. E nell'annunciare la sua scelta non poteva mancare l'attacco a Meloni sfruttando le critiche sul premierato: "Questa assemblea straordinaria risponde a una accelerazione che stiamo vedendo e che vi chiedo di fermare. Una accelerazione dettata da ragioni elettoralisriche. Usiamo i nostri corpi e le nostre voci per fare muro rispetto a questo tentativo. Cercano di avanzare sul pericoloso terreno del premierato e della autonomia differenziata per avere qualcosa da sbandierare in campagna elettorale. È pericoloso perché si parla delle regole che tengono in piedi le regole costituzionali. Le cittadine e i cittadini devono ambire a fare cambiare idea e a correggere le scelte dell’esecutivo. L’uomo solo al comando questo Paese lo ha avuto già e non è andata bene. Con questa riforma non sarebbe più in grado di svolgere questa funzione".