Elly Schlein, stampa progressista in estasi per questa foto: come sono ridotti

La numero 7 in buca d’angolo. Elly Schlein ha festeggiato il 39esimo compleanno in una sala biliardo di Roma. Per l'occasione - si vede nel video di Italia-informa.com - ha indossato una camicietta celeste su giacca blu. Non si conosce l’esito della partita, ma la stampa progressista è comunque andata in estasi nel pubblicare la foto-notizia. Per certi commentatori è come se Elly avesse portatoil Pd al 30 per cento... Va beh. Nota di cronaca: non ha mollato la stecca neanche quand’è arrivata la torta.