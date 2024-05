Angelo Bonelli su Rocella zittita: "Presidente Meloni, perché io non condanno"

09 maggio 2024 a

La censura del ministro Eugenia Roccella agli Stati generali sulla natalità è stato uno schiaffo pesante al normale prcesso democratico. Il ministro non potendo parlare ha preferito andare via. I contestatori ancora una volta hanno esercitato metodi da squadrismo per tappore la bocca a chi non la pensa come loro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso tutta la sua vicinanza a Eugenia Roccella e ha condannato senza se e senza ma quanto accaduto. La stessa cosa non si può dire di Angelo Bonelli, leader dei Verdi. Infatti il sodale di Fratoianni non solo non condanna quanto accaduto al ministro Roccella ma si prende pure la briga di rivendicare la sua posizione rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Presidente Meloni, io non condanno. Contestare è alla base della democrazia. Dopo che avete occupato ogni spazio pubblico dell’informazione con i suoi comizi a reti unificate; dopo che avete consentito l’ingresso delle organizzazioni integraliste religiose nei consultori per sabotare la Legge 194, io sto dalla parte delle studentesse che hanno esposto dei cartelli con scritto ‘Sul nostro corpo, decidiamo noi".

E in tanti danno una lezione di stile proprio a Bonelli. "Forza, Eugenia. Il tuo silenzio sta facendo rumore – scrive su X il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini-. e non saranno le urla di contestatori incapaci di confrontarsi a soffocare i diritti di tutte le persone libere. Solo nelle dittature il dissenso si esprime mettendo a tacere gli altri. Difendendo te, difendiamo la democrazia", ha affermato il ministro all'Università e alla Ricerca Anna Maria Bernini. "In democrazia bisogna sempre rispettare le idee degli altri, contestare chi ha un’idea diversa è segno di mancato rispetto nei confronti dei valori della democrazia. Perché contestare chi la pensa in maniera diversa? Insultare non è una dimostrazione di rispetto della democrazia", ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.E il governo, tutto, ha espresso la propria solidarità alla Roccella. Bonelli prenda appunti.