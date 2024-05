Roma, militanti di Forza Italia aggrediti dai centri sociali: "Sei uno schifo"

11 maggio 2024 a

La campagna elettorale sta assumendo sempre di più i contorni di una caccia all'uomo. A furia di urlare al fascismo, i militanti e i candidati dei partiti di centrodestra continuano ad essere presi di mira da esaltati e violenti. Fra manifesti imbrattati, posti a testa in giù e gazebo distrutti, questa volta è toccato ai giovani di Forza Italia a Roma venire aggrediti da alcuni esponenti dei centri sociali. Gli azzurri stavano volantinando in zona san Paolo per le elezioni europee, quando alcuni ragazzotti gli si sono avvicinati con fare intimidatorio. Insulti, spinte e minacce sono stati ripresi da uno dei presenti. Nonostante gli antagonisti rossi cercassero lo scontro, i militanti di FI si sono allontanati.

L'accaduto è stato postato sui social del partito. Nel video si vede un ragazzo avvicinarsi ai forzisti schernendoli e cercando il contatto fisico: "Sei una merda, sei uno schifo. Fai schifo. Quanto puzzi? Senti quanto puzzi di merda". Il segretario Antonio Tajani ha espresso massima vicinanza per l'aggressione. "Solidarietà ai nostri militanti che questa mattina sono stati aggrediti durante un volantinaggio a #Roma, zona San Paolo. Alcuni esponenti dei centri sociali hanno assaltato il nostro gazebo. Violenti e anti democratici, la sinistra che non è in grado di avere un libero confronto".

Luisa Regimenti, coordinatrice romana del partito e assessore regionale del Lazio, ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento immediato: "Fortunatamente le forze dell'ordine sono prontamente giunte sul posto, hanno identificato i protagonisti dell'episodio e raccolto la denuncia. Forza Italia Roma non si farà intimidire e continuerà il suo impegno sul territorio con ancora maggiore forza e determinazione. Qualcuno, purtroppo, fa ancora fatica ad accettare il gioco democratico e a confrontarsi civilmente con chi la pensa diversamente: agli insulti, alle minacce e alle provocazioni noi rispondiamo con il sorriso e con l'entusiasmo dei nostri militanti"