Meloni contro Schlein, FdI avvisa Conte: "No ad altri confronti tv per il premier"

Il confronto far Elly Schlein e Giorgia Meloni non si farà. Così ha stabilito l'Agicom dopo che 4 partiti su 8 si sono detti contrari. Giuseppe Conte, il re degli invidiosi che proprio non ci stava a essere relegato in secondo piano, ha rilanciato il confronto fra tutti i leader su La7. Da Fratelli d'Italia, tramite i componenti della commissione di vigilanza Rai, hanno fatto sapere che il premier non si presterà ad altri dibattiti televisivi: "Giorgia Meloni è stata il primo Presidente del Consiglio che ha dato disponibilità per un confronto con la principale forza politica di opposizione in vista di un importante appuntamento elettorale. Purtroppo, la Agcom ha fatto sue le argomentazioni di chi ha voluto impedire questo confronto. Fratelli d'Italia ne prende atto e conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici, senza far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio" scrivono i parlamentari conservatori.

Anche Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, è intervenuto sul mancato ok all'1 contro 1: "Lo stop al duello televisivo tra il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario del Pd Elly Schlein, è un'occasione mancata per il dibattito politico nazionale. A prescindere dagli schieramenti, gli elettori avrebbero potuto assistere, per la prima volta, a un confronto tra due donne leader dei rispettivi partiti che attualmente sono le principali formazioni politiche. Al di là di tutto sarebbe stata una immagine positiva".

Poi la stoccata ai leader che si sono opposti: "Spiace davvero leggere alcuni commenti espressi da altri leader. Ma siamo ormai abituati a chi puntualmente perde l'occasione di volare alto e guardare oltre, disponibile solo a coltivare il proprio orticello elettorale".