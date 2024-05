Rama-Repubblica, arriva la stoccata di Meloni: "Ha smentito... Ma non è una novità"

24 maggio 2024 a

a

a

Repubblica l'ha sparata grossa e ora è costretta a incassare colpi a destra e a manca. Il quotidiano di Maurizio Molinari aveva riportato sulle sue colonne dei virgolettati attribuiti al premier albanese Edi Rama che avrebbe definito un "flop" l'accordo siglato con l'Italia in materia di immigrazione. Una versione che è stata prontamente smentita dal Presidente Rama: "Non ho cambiato idea nè ho dato un’intervista. Ho fatto l’albanese che pratica la nostra antica religione dell’ospitalità, la casa dell’Albanese è di Dio e dell’ospite, offrendo il caffè a cari amici venuti dall’Italia a Tirana. Se dovessi tornare cento volte sui miei passi cento volte farei l’accordo sui migranti con l’Italia e con nessun altro Paese".

Anche Giorgia Meloni è voluta tornare sull'accordo siglato fra Italia e Albania. Intervenuto a Trento al Festival dell'Economia, il Presidente del Consiglio ha raccontato: "Mi ha divertito una cosa successa l'estate scorsa, ad agosto. Ho deciso di andare in Albania, due giorni, mentre ero in Puglia. È successo di tutto, paparazzi che attraversavano il mare a nuoto, giornalisti, per vedere le vacanze di Meloni in Albania. Ed erano così attenti a quello, la foto in costume da bagno - tragica - che mentre succedeva tutto questo mi sono chiusa con Rama, una persona coraggiosa, a discutere i contorni dell'accordo che poi abbiamo presentato. Erano tutti attenti ad altro, non ci hanno visto arrivare".

Una chiosa con un chiaro riferimento alla celeberrima citazione di Elly Schlein dopo la vittoria delle primarie che non è sfuggita all'intervistatrice Maria Latella: "Le è piacuta...". "Sì mi è piaciuta" ha riposto Meloni. Poi il premier non ha mancato di lanciare una stoccata a Repubblica vista la replica di Edi Rama: "Ha smentito... Ma non è una novità".