Silvia Sardone aggredita dagli studenti pro-Palestina a Torino: "Mer***, razzista"

Aggredita dai soliti violenti dei centri sociali e dai collettivi studenteschi. Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e candidata capolista del Carroccio nel nord-ovest, stava effettuando un video davanti all'Università di Torino per denunciare l'occupazione dei pro Palestina. A un certo punto però un gruppo di occupanti si è avvicinato a lei con fare minaccioso e ha cominciato a intimidirla. Prima l'hanno insultata, poi una ragazza le si è avvicinata e l'ha spintonata. La leghista ha continuato a riprendere tutto, documentando l'aggressione fisica e verbale subita.

"Omofoba", "razzista", "mer*a" sono solo alcuni degli epiteti che i ragazzi hanno affibbiato alla Sardone. Nonostante lei cercasse il dialogo, loro hanno continuato a prevaricarla, cercando di allontanarla a suon di insulti. Anche la persona che la stava accompagnando è stata presa di mira: alcuni giovani l'hanno minacciato e gli hanno urlato di togliere la maglietta con sopra il simbolo della Lega. Gli insulti sono continuati per diversi minuti, finché l'eurodeputata non è stata costretta ad allontanarsi.

CHE VERGOGNA! AGGREDITA E INSULTATA DA “STUDENTI” VIOLENTI DI FRONTE A UNIVERSITÀ OCCUPATA A TORINO



➡️ “Spintoni, insulti di ogni tipo, acqua addosso: è questa l’accoglienza che mi hanno “regalato” oggi alcuni giovani, membri di collettivi di sinistra e centri sociali,… pic.twitter.com/N8pFcpDGBt — Silvia Sardone (@SardoneSilvia) May 24, 2024

In un lungo post di sfogo affidato ai social, Silvia Sardone ha commentato l'accaduto: "Trovo francamente indecente che questi luoghi dove gli studenti dovrebbero studiare, diventino peggio di centri sociali dove si fa vergognosa propaganda filo Hamas e si minaccia chiunque abbia opinioni non allineate alla sinistra radicale. La sinistra istituzionale cosa dirà? Nulla come al solito? D’altronde proprio qui a Torino vuole regolarizzare i violenti del centro sociale Askatasuna. Altro che islamofobia e razzismo, qui ci troviamo di fronte a “giovani” che sputano sopra alla democrazia in maniera scandalosa!"