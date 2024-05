Giorgia Meloni, il video-messaggio a La7: "L'8 e 9 giugno non parlano i salotti radical-chic"

26 maggio 2024 a

Un video di un solo minuto. Sessanta secondi per un messaggio destinato a colpire nel segno. Si tratta del video mandato da Giorgia Meloni a La7, rete che ha chiesto ad ogni partito in campo alle imminenti elezioni europee di proporre un appello al voto della durata di un minuto, appunto.

Il premier non si tira indietro. Anzi. "Cari telespettatori de La7. È da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale", premette dispensando stilettate alle opposizioni e alle loro ossessioni (o meglio, alle loro gufate).

"Mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell'Italia - riprende Meloni -. Così oggi, pur in una situazione difficile, l'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l’export, è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma, soprattutto, abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l'occupazione femminile. Diminuisce il rischio di povertà e dopo tre anni i salari sono tornati a crescere più dell’inflazione", rivendica i risultati raggiunti dall'esecutivo.

"Ovviamente non ci accontentiamo, perché c’è ancora moltissimo da fare, ma intanto voi potete dire se ritenete che questi risultati siano apprezzabili. Perché l'otto e il nove giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo. E quello del popolo, da sempre, è l'unico giudizio che ci interessa. Aiutateci a cambiare l'Italia e l'Europa. L'otto e nove giugno date forza a Fratelli d'Italia", conclude Giorgia Meloni.

Clicca qui per vedere il video-appello di Giorgia Meloni