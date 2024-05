FdI, militante denuncia: "Aggredito dal presidente del consiglio comunale"

27 maggio 2024 a

Un giovane sostenitore di Fratelli d'Italia sarebbe stato aggredito nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio dal presidente del consiglio comunale di Poggio Nativo, in provincia di Rieti, Pier Luigi Perpetua che gli avrebbe dato un pugno in faccia mentre stava affiggendo alcuni manifesti elettorali. È quanto ha denunciato il candidato sindaco della lista 'Poggio Nativo Direzione Futuro' Gianluca Vagni.

Secondo quanto riporta il Tempo, "il presunto aggressore si difende e spiega la sua versione dei fatti. Racconta di essere stato chiamato da dei giovani sostenitori che, mentre attaccavano dei manifesti, sarebbero stati bloccati da due auto. Una volta sul posto 'tre ragazzi hanno iniziato a inveire contro di me, mi hanno minacciato e successivamente accerchiato per aggredirmi. A tale aggressione ho reagito per una difesa personale temendo per la mia incolumità'".

Intanto il giovane militante di FdI ha sporto denuncia e ha anche depositato un video in cui si vede bene la dinamica del fatto.

Una vicenda che ha sconvolto il partito di Giorgia Meloni. "Questo episodio è stato documentato in maniera inequivocabile da un video", ha commentato il deputato FdI Paolo Trancassini: "Il confronto politico può essere aspro ma deve restare nei limiti del rispetto reciproco e democratico senza sfociare nella violenza".

Il sindaco di Poggio Nativo Veronica Diamilla, ex segretaria provinciale del Pd, ha scritto sui social: "Non ero presente ai fatti e non ho elementi per giudicare in maniera terza quanto accaduto. Ho massima stima nei confronti di Pier Luigi Perpetua che tutti in paese conoscono come persona equilibrata e dedita al dialogo. Sono certa che saprà chiarire la sua posizione".