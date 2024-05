Elly Schlein, confessioni di una svizzera: "Pessima in economia domestica"

27 maggio 2024 a

a

a

"Ero una pessima studentessa, una di quelle che andava bene, ma che si riduce a studiare nelle ultime 48 ore, in extremis, che si applica quando sente la pressione": la segretaria del Pd Elly Schlein lo ha detto nell'intervista concessa a Skuola.net. "Il paradosso - ha poi aggiunto - è che, andando bene, passavo anche per secchiona". Parlando delle sue materie preferite e di quelle in cui invece andava peggio, ha rivelato: "Mi piaceva molto la matematica. Mentre le materie che mi stavano indigeste erano l'economia domestica (Schlein ha frequentato le scuole in Svizzera, ndr.) e la ginnastica".

La leader dem ha confessato di essere anche una nerd amante dei videogiochi: "Come stacco la spina? Con i videogiochi, ancora adesso. Sono una gamer, una nerd degli anni '90". Alla domanda sui suoi titoli preferiti, invece, ha risposto: "Gioco a tante cose diverse. Da Mario a Zelda, ma anche Assassin's Creed e God of War". Poi ha raccontato che a casa sua ci sono diverse console Nintendo nonché una Playstation 4. Nei suoi passatempo, inoltre, occupano uno spazio privilegiato "anche i giochi da tavolo".

"Mi toccherà ringraziare la Cgil": Renzi scatenato, ecco come muore il Pd della Schlein

Infine, spazio al festival di Sanremo, che la segretaria del Pd ha detto di seguire sempre con entusiasmo: "Seguo Sanremo con grande passione, abbiamo un gruppo di ascolto da più di 10 anni, con duemila commenti a serata". Sulla novità Carlo Conti, che sostituirà Amadeus alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse dopo ben cinque anni, la Schlein ha detto: "Vediamo come andrà, penso che siano state molto buone anche le ultime edizioni, ho amato molto le espressioni dei nuovi talenti". Sull'addio di Amadeus, invece, ha ammesso che il conduttore "stava lavorando bene. Ad ogni modo vediamo, è sempre una scommessa e faccio gli auguri a chi dovrà curare la nuova edizione".