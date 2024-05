Prato, esposto contro i "sondaggi pro Pd": esplode un caso politico

28 maggio 2024 a

In una campagna elettorale avara di emozioni o anche di schermaglie particolarmente incisive, alle porte delle elezioni comunali, la politica a Prato apre il caso Fabrizio Masia.

Dopo la divulgazione di un sondaggio condotto da Emg su incarico di Toscana Tv, l'ultimo prima del canonico black out nelle due settimane antecedenti il voto, che accredita la candidata del centrosinistra, Ilaria Bugetti, di un consenso di un elettore su due e di un'inchiesta della trasmissione Report sugli istituti demoscopici, Jonathan Targetti, il candidato sindaco della lista Targettopoli, annuncia un esposto all'Agcom.

La cornice scelta per darne comunicazione è il messaggio finale agli elettori durante il dibattito fra candidati sindaci organizzato ieri al Garibaldi Milleventi dall'emittente Tv Prato. "Non faremo un appello al voto, ma daremo una notizia- spiega Targetti agli sgoccioli della serata- a seguito dell'inchiesta uscita su Report domenica sera, nella quale si sono gettate ombre pesanti sui rapporti fra il Pd e due diverse società di sondaggi che, guarda caso, sono anche quelle che hanno prodotto due sondaggi molto strani nelle ultime settimane, abbiamo deciso di procedere con un esposto ad Agcom". L'obiettivo? "Vogliamo che si verifichino le condizioni di correttezza, trasparenza e regolarità. Noi non ci pieghiamo alla logica della manipolazione in campagna elettorale".

Secondo Report il Partito democratico nazionale spenderebbe circa 500mila euro l'anno per commissionare sondaggi in prevalenza a Winpoll ed Emg, i due istituti finiti anche nel mirino di Targetti e che hanno realizzato le rilevazioni- entrambe assai lusinghiere per Bugetti - nelle ultime settimane per conto rispettivamente dei dem e dell'emittente televisiva Toscana Tv.

Circostanza che ha alimentato i sospetti di esponenti civici e del centrodestra. Per la cronaca, Fratelli d'Italia ha avuto rapporti di lavoro con lo stesso Masia: l'ultima volta è stata in occasione delle Regionali in Abruzzo. A gennaio Emg Different stimò in 9 punti il vantaggio del governatore uscente Marco Marsilio (Fdi), rieletto in effetti a marzo con sette lunghezze di vantaggio sul suo competitor Luciano D'Amico.