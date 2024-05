Giorgia Meloni incenerisce De Luca, la stretta di mano: "Presidente, quella str*** della Meloni"

28 maggio 2024 a

"Presidente De Luca, quella str***za della Meloni". Una stretta di mano e una battuta fulminante: la premier Giorgia Meloni arriva a Caivano per la riapertura del centro sportivo ex Delphinia dopo i lavori di ristrutturazione dell'area nella quale, a luglio 2023, sono avvenute le violenze su due cuginette di 10 e 12 anni. E ne approfitta per liquidare con una sola frase il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca, che nei mesi scorsi l'aveva insultata e presa a male parole.



"Come sta?", ha poi aggiunto la presidente del Consiglio, con De Luca che in evidente imbarazzo risponde solo "tutto bene, grazie". Ad accogliere Meloni anche il vescovo di Aversa monsignor Angelo Spinillo e don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde.

Interrogato dai cronisti sulla visita della Meloni alla vigilia delle elezioni europee, De Luca ha liquidato il caso con una battuta maliziosa: "Pura casualità...". Dal palco, a proposito della "passeggiata elettorale" a Caivano, la leader di Fratelli d'Italia aveva replicato sempre a De Luca: "Continueremo a passeggiare".

"Oggi è una bella giornata, lasciamo stare le polemiche, lasciateci gioire", sono state invece le parole di don Patriciello, nei giorni scorsi attaccato pesantemente da De Luca che lo aveva definito "il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli" per il suo giudizio positivo sul premierato.

Quindi il ringraziamento alla premier, con le parole in dialetto napoletano: "Giorgia, io 'o veco e nun 'o crere. Grazie". Tradotto: "lo vedo e non lo credo".