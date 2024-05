M5s, bandiere palestinesi in aula: "Meloni venga qui", l'ultima pagliacciata

28 maggio 2024 a

Nel giorno in cui la Spagna di Pedro Sanchez decide di riconoscere lo Stato della Palestina, il Movimento 5 Stelle interviene sull’ordine dei lavori alla Camera per chiedere al governo italiano di fare lo stesso. Il riconoscimento, tra l'altro, è oggetto di una mozione presentata proprio dai grillini. Mentre si discuteva di questo, durante l’intervento in aula di Riccardo Ricciardi, che ha sollecitato la presenza del governo durante il voto della mozione, i parlamentari pentastellati hanno esposto anche diverse bandiere della Palestina e della Pace.

A quel punto la presidente di turno, Anna Ascani, ha chiesto ai commessi di rimuovere le bandiere. La manifestazione è andata in scena dopo che le opposizioni hanno chiesto una informativa urgente del governo sulla situazione in Medio Oriente, a seguito del raid israeliano a Rafah nel quale sono morti 45 civili. "La cosa vergognosa è che noi non dobbiamo mai avere paura di riconoscere a una comunità la possibilità di stringersi attorno a una bandiera, non dobbiamo avere paura perché la bandiera è sempre simbolo di pace", ha detto Ricciardi, vicepresidente dei 5 Stelle, prima dell'esposizione delle bandiere.

Infine, l'appello alla presidente del Consiglio: "L'Italia si aggiunga ai 143 Paesi che hanno riconosciuto la Palestina, ultimi Spagna, Irlanda e Norvegia. Come può Meloni dire di volere la soluzione 'Due Popoli due Stati' senza questo riconoscimento? Venga in aula su nostra mozione in aula e si prenda le sue responsabilità". E ancora: "Nelle ultime 48 ore le cosiddette 'zone sicure' per i profughi di Gaza sono state colpite da Israele sessanta volte" e nonostante questo "l'Italia continua a vendere armi a Israele per milioni di euro come mostrano i dati ufficiali sull'export degli ultimi mesi".