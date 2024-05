Meloni sfida De Luca? Un trionfo sui social: chi la incorona a sinistra (e cosa può accadere al voto)

28 maggio 2024 a

a

a

Vincenzo De Luca ha passato una delle giornate più pesanti della sua carriera politica. Il governatore della Campania ha infatti raccolto i frutti della campagna d'odio che ha lanciato contro il premier. Partiamo dal fatto del giorno Giorgia Meloni arriva a Caivano, saluta i rappresentanti delle istituzioni presenti per l'inaugurazione del centro sportivo e ricorda al governatore l'insulto che le aveva rivolto ("Salve, sono quella str*** di Giorgia Meloni").

De Luca incassa il colpo, non riesce a ribattere, balbetta e sfuma così l'aria da cabarettista che lo accompagna.Passano pochissimi istanti e dal palco arriva il colpo più duro, a parlare è sempre Giorgia Meloni: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati - ha detto -, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria".

"Presidente De Luca, quella str*** ella Meloni": Giorgia lo incenerisce con una stretta di mano | Video

De Luca prova a ribattere negando di aver parlato di "passeggiate" riferendosi al governo, ma un video di fatto lo sbugiarda. E così social hanno commentato quanto accaduto. E a sorpresa diversi elettori di sinistra hanno condiviso il curioso saluto di Giorgia Meloni: "Ma gaurda un po' se devo apprezzare Giorgia Meloni", scrive un utente. "Se solo la #sinistra avesse un milionesimo degli ATTRIBUTI che ha #giorgia #giorgiameloni #meloni", scrive sconsolato un altro utente. E ancora: "Fermo restando che da Presidente del Consiglio avrei evitato, resta che preso di petto il sig. #DeLuca è rimasto muto. L'aria sornione da battutista è finita sotto le scarpe. In Campania abbiamo bisogno di fatti no di chi vi scrive i testi", aggiunge un altro follower. Infine c'è chi sottolinea quanto potrebbe guadagnare la Meloni dopo questo episodio: "Arriverà al 30 per cento...".

"Parlava di una passeggiata?": Meloni, dal palco un altro schiaffone a De Luca

E l'uscita della premier è piaciuta alla maggior parte degli utenti: a favore della Meloni, infatti, si registra un sentiment positivo del 56%, contro il 44% di sentiment negativo, secondo quanto emerge dall'istant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana. Nella maggioranza dei commenti a favore di Meloni emergono lodi al coraggio e alla franchezza del presidente del Consiglio, ad esempio "Grande Giorgia!" e "Ha fatto bene, coraggiosa!" ''gli hai fatto fare una figura di m***a''). Nei commenti critici verso Meloni vengono utilizzati termini forti come "vergogna" e "indegna". Le emozioni più associate all'episodio sono sostegno (32,7%), vergogna (29,1%), ironia (18,4%) e rabbia (10,4%).