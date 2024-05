De Luca: "Passeggiate del governo? Mai detto", il video che lo sbugiarda

28 maggio 2024 a

Una giornata davvero nera per Vincenzo De Luca. Prima l'incontro con Giorgia Meloni e il premier che si presenta come "quella str***" di Giorgia Meloni ricordando gli insulti del governatore, poi la stoccata del presidente del Consiglio dal palco di Caivano dove ha partecipato alla cerimonia per l'inaugurazione di un centro sportivo

. Infatti subito dopo l'incontro con De Luca, Meloni ha pronunciato queste parole: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati - ha detto -, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria".

E proprio su questo punto è poi intervenuto il governatore che in modo goffo ha tentato di smentire quanto detto: "Non ho capito bene a cosa si riferisce - afferma il presidente della Campania - non ho mai parlato di passeggiate a Caivano, quindi ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto, ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo. Nessuno ha mai parlato di passeggiate, mi ero permesso di prendere un pò in giro ieri Durigon - precisa Vincenzo De Luca - per la passeggiata che abbiamo fatto ieri al molo Beverello. Ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia e sono molto nervosi in questo periodo. In ogni caso, quella a cui mi riferivo era la passeggiata al molo Beverello che, come sapete, è un’opera finanziata dal governo Gentiloni, su sollecitazione della Regione Campania - ribadisce - dunque plus de souplesse, e state sereni". Peccato che questo video lo inchioda e De Luca parla di "passeggiate anche per opere che non riguardano il governo". Colpito e affondato definitivamente.