Alessandra Ghisleri, soffiata su Meloni prima del voto: "I numeri non si possono dire, ma..."

30 maggio 2024 a

a

a

Le ultime settimane di campagna elettorale sono spesso quelle decisive per accaparrarsi il voto degli indecisi e per convincere il propri elettori ad andare alle urne. Proprio su quest'ultimo punto pare voglia puntare Giorgia Meloni che è tornata all'attacco come lei sa fare. A spiegare bene la strategia della leader di Fratelli d'Italia è Alessandra Ghisleri.

La sondaggista, intervenuta su La7 a Tagadà, ospite di Tiziana Panella, ha raccontato: "Io penso che stia cercando di dare fiducia ai suoi elettori: non deve perdere nessun voto di quelli che l'ha votata nel 2022. Quelli non sono proprio tutti suoi voti, ma sono voti del centrodestra. Lei ha tirato fuori il tema della donna, del buonismo nei confronti del gender e quindi quei temi che toccano un certo tipo di elettorato che vota in maniera diversa dal suo partito".

"La Meloni str***a? Si descrive da solo....". Schlein in tilt, come ribalta la realtà | Video

La stilettata al governatore della Campania Vincenzo De Luca sembra aver sortito il suo effetto. Giorgia è di nuovo al centro della scena e nella posizione che più le piace: quella di attacco. "Il fatto della sinistra attira molto: ci sono dei temi che stanno galvanizzando e cambiando le carte in tavola. I numeri non si possono dire, ma c'è un grande richiamo su queste tematiche, sul tema della Palestina... E spesso richiamano al non voto. Su questo richiamo al non voto, ogni partito sceglie un'indicazione: lei ha scelto quello della donna forte che occupa un ruolo di prestigio e istituzionale".