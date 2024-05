Ponte sullo Stretto, Salvini contro Schlein: "A risponderle ci pensano i pendolari"

30 maggio 2024 a

Villa San Giovanni-Messina in soli 20 minuti? Elly Schlein è stata ricoperta di critiche e commenti negativi dopo aver definito inutile il Ponte sullo Stretto. In uno degli ultimi video pubblicati sui social, la segretaria del Pd ha detto: "Ci abbiamo messo appena venti minuti, è un’opera anacronistica, inutile e dannosa". Le sue parole sono state contestate da chi quel percorso lo fa tutti i giorni non per campagna elettorale. In molti hanno fatto presente alla leader dem che il problema non sono certo i venti minuti di nave, ma tutti i disagi che li precedono e seguono.

"Dillo anche ai messinesi che non ne possono più... Dillo a chi come me deve aspettare ore e ore in attesa dell’imbarco soprattutto in estate e la protezione civile che distribuisce acqua fresca in bottiglia o di chi si è sentito male imbottigliato e i soccorritori che arrivano a piedi per prestare aiuto", si legge in un commento sotto al video della Schlein. Un altro utente invece: "Perché non dici che bisogna presentarsi 2 ore prima per imbarcare la propria auto poi 20 minuti di traversata e poi se va bene un’altra ora per sbarcare, totale 3 ore e venti minuti e se il mare è brutto ti attacchi al tram". Qualcun altro, infine, le ha fatto notare che dovrebbe provare a fare la traversata in periodi più "critici" come d'estate o durante le vacanze natalizie.

Su questo passo falso ha detto la sua anche Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal Tgr Calabria: "La risposta alla Schlein arriva dai pendolari. Solo qualcuno che non conosce questa terra può dire che vanno bene i traghetti, le code, lo smog e i ritardi".