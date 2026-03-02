Iran, Schlein si copre di ridicolo: "Khamenei dittatore sanguinario, ma no alla legge del più forte"

Chiediamo di lavorare "per ottenere un cessate il fuoco e per ottenere un'immediata de-escalation del conflitto e tornare a una via negoziale per scongiurare un allargamento della guerra che avrebbe conseguenze potenzialmente incalcolabili". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo nelle commissioni congiunte Difesa e Esteri per le informative dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sull'attacco in Iran.

"Chiediamo anche il massimo impegno per mettere in sicurezza e riportare a casa i nostri connazionali bloccati nelle aree del conflitto e garantire la sicurezza ai nostri militari impegnati in missioni di pace nella regione". "Chiariamolo subito: Khamenei era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo certo la mancanza. Al contempo, noi riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali fatte in violazione del diritto internazionale. Se salva il diritto internazionale, colleghi, vale solo la legge del più forte. Ed è un precedente preoccupante per il mondo. Siamo tutti convinti che il regime teocratico non possa e non debba sviluppare l'arma nucleare".