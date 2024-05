Giorgia Meloni, ricorda Matteotti? La sinistra se ne frega

31 maggio 2024 a

a

a

Le volte in cui Giorgia Meloni ha condannato il fascismo e i suoi atti non si contano, e per questo le sue parole di ieri sugli «squadristi fascisti» che uccisero Giacomo Matteotti non possono sorprendere né meritano di essere ignorate. Già nel settembre del 2008, in una lettera ai ragazzi di Azione Giovani, scrisse che i loro valori, «libertà, democrazia, uguaglianza e giustizia», erano gli stessi «sui quali si fonda la nostra Costituzione e sono propri anche di chi ha combattuto il fascismo». (...)

